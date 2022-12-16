خبير اقتصادي لقناة «القاهرة الإخبارية»: فتور العلاقات المغربية الفرنسية

قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المغربية الفرنسية تمر بأزمة دبلوماسية خلال العامين الماضيين وأصبح هناك فتورا دبلوماسيا بين الدولتين، لافتا إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب تحاول أن تخفف الحالة العامة للعلاقات بين البلدين والتنسيق لزيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب.

العلاقات المغربية الفرنسية الاقتصادية

وأوضح «جدري»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دولة المغرب نوعت شراكتها الاقتصادية مع مجموعة من الدول بينها الصين وأوروبا الشرقية وأفريقيا وأمريكا، لافتا إلى أن المغرب تغير عن الأمس وأصبح يتحكم في قراراته الاقتصادية، في الوقت الذي تعاني فيه العلاقات المغربية الفرنسية الاقتصادية.

المقاولات الفرنسية متواجدة بالمغرب

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أغلب المقاولات الفرنسية متواجدة بالمغرب، وتجد منافسة شرسة مع مقاولات أجنبية أخرى، مثل الميناء الأطلسي سيطرت عليه المقاولات المغربية بدلا من الفرنسية، وأصبحت فرنسا تبحث عن موطأ قدم لها في المغرب خاصة وأنها هي البوابة المتاحة أمامها للقارة السمراء، مؤكدا أن المغرب بصدد بناء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا عبر المغرب بالإضافة لامتلاك المغرب كل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.