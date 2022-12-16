مواعيد امتحانات النقل 2023 في المحافظات.. «رابعة ابتدائي تبدأ 9 يناير»

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات النقل 2023 في المحافظات، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاقها لجميع المراحل الدراسية والجامعات.

مواعيد امتحانات النقل 2023 في المحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مواعيد امتحانات النقل 2023 في المحافظات، حيث تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، من 9 يناير 2023، وتنتهي الخميس 28 من الشهر ذاته.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات، وتنطلق السبت الموافق 27 مايو 2023، فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو 2023.

مواعيد امتحانات الكليات

وأعلنت وزارة التعليم العالي موعد امتحانات نصف العام الفصل الدراسي الأول 2023، حيث تبدأ الامتحانات العملية بالكليات من يوم 26 ديسمبر 2022، والنظرية تبدأ 9 يناير وتستمر إلى 26 من الشهر ذاته.

موعد أجازة نصف العام الدراسي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أجازة نصف العام تبدأ عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في 28 يناير 2023، حيث تبدأ من السبت 28 يناير وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير، بمعدل أسبوعين إجازة نصف العام الدراسي.