يسعى التلاميذ وأولياء أمورهم خلال الفترة الحالية، لمعرفة موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات، استعدادا لأجازة منتصف العام الدراسي.

موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات

وكشف بيان صادر عن وزارة التعليم، موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير المقبل وحتى الخميس 26 من الشهر ذاته.

موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات، لطلاب الأزهر، والذي يبدأ 11 يناير ويستمر حتى 19 من ذات الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم مدة الدراسة في العام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة أنه يستمر لما يقرب 35 أسبوعا، على أن ينتهي في 8 يونيو 2023.، لتصبح مدة الدراسة في الترم الأول بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما، فيما تبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يوما.

موعد أجازة نصف العام الدراسي 2022-2023

يذكر أن امتحانات نصف العام تنتهي 26 يناير 2023، على أن يحصل الطلاب على أجازة نصف العام الدراسي 2022-2023، بداية من السبت 28 يناير تستمر لمدة أسبوعين لتنتهي الخميس 9 فبراير.