اليوم.. «الصحة» تطلق قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في بعض المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، للكشف والعلاج مجانا بها على ألا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

وقالت الوزارة إن القوافل تتضمن مجموعة من التخصصات الطبية وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية -خدمات الأشعة والتحاليل».

الصيدليات داخل القوافل الطبية

وتابعت وزارة الصحة والسكان: القوافل الطبية يوجد بها صيدليات تعمل على صرف العلاجات للمواطنين مجانا وبها تحاليل واشعه، فضلا عن قيامها بتحويل الحالات الحرجة الى أقرب مستشفي للمواطنين.

القوافل الطبية يجري إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري

وأكدت أن القوافل الطبية يتم إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مطالبة المواطنين بمتابعة الوزارة بشكل يومي لمعرفة مواعيد تواجد قوافل المبادرة في كل محافظة، مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 42 ألفا و633 مواطنًا، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» في شهر نوفمبر الماضي، عن طريق وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.