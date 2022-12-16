إصابة عامل في محطة وقود بعد سقوط «كوريك كهربائي» عليه ببورسعيد

أصيب عامل في محطة وقود بحي الضواحى ببورسعيد، اليوم الجمعة، بعد سقوط كوريك كهربائي لرفع السيارات عليه، أثناء عمله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بإصابة العامل

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور «محمد حسن محمد متولي»، 30 سنة، عامل بمحطة وقود، ومصاب بكسور في الضلوع وكدمات بالجسم بعد أن سقط عليه كوريك كهربائي لحمل السيارات.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصاب يعمل في محطة وقود بحي الضواحي، وسقط عليه كوريك كهربائي لرفع السيارات فجأة أثناء عمله أسفله، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

أسباب سقوط الكوريك

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص الكوريك الكهربائي ومدى اهتمام المحطة بإجراء الصيانة الدورية له، وتوضيح أسباب العطل فيه.