إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة مع أحد أبناء عمومته بسوهاج لخلاف مالي

أصيب شخص بعيار ناري في مشاجرة بينه وبين نجل عمه في محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلاف مالي بينهما.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بإطلاق أعيرة نارية وإصابة «عدي م ع م ش»، 35 عامًا، عامل، ومقيم في مركز المنشأة، بطلق ناري بالساق اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافه.

الإنتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجل عمه «مختار ف ش م»، 41 عاما، سائق، ويقيم بمدينة سوهاج الجديدة، بسبب خلافات مالية حول إيراد سيارة يمتلكانها بالشراكة، مما دفع المتهم لإطلاق أعيرة نارية من سلاح روسي محلي الصنع كان بحوزت على نجل عمومته، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.