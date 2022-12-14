إصابة عامل في انهيار منزل «تحت الترميم» بسوهاج

أصيب عامل بناء خمسيني أثناء عملة بترميم منزل بمركز المراغة بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الامن، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المراغة بحدوث إنهيار بمنزل دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة الإنقاذ البري إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو إسحاق ل ب، 58 عاما، عامل بناء ويقيم دائرة المركز بأعمال ترميم بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت ملك المدعو وليد م ا ع د، 36 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، انهار المنزل بالكامل مما نتج عنه إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال مالك المنزل والمصاب أفادوا بمضمون ما تقدم، وأرجع مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه. وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة والإدارة الهندسية والتي انتقلت لاتخاذ اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.