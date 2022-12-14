إصابة شخصين في حادث تصادم ودراجة نارية جنوب بورسعيد

أُصيب إثنين في تصادم سيارة مع دراجة نارية، كانا يستقلاها أمام محطة وقود جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

إخطار بحادث التصادم

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفي السلام بورسعيد، وهما معاطي أبو المعاطي محمد ربيع، ومحمد السيد السيد مصابان بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

البحث عن السيارة الهاربة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أنّ المصابين كانا يستقلان دراجة نارية أمام محطة وقود القاضي جنوب بورسعيد، وتصادمت مع سيارة ملاكي مسرعة وفرت هاربة، وجاري البحث عنها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

رفع الموتوسيكل عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم رفع الدراجة النارية عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليها بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن بورسعيد شهدت حادث تصادم سيارة أجرة بسيدة وطفلتها كانتا تعبران الطريق بسبب السرعة الزائدة أمام ديوان عام حي الضواحي.