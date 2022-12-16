«الأسقفية» تفتتح احتفالات الميلاد بترانيم على ضوء الشموع

تفتتح الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد اليوم السادس عشر من ديسمبر، بحفل للترانيم على ضوء الشموع، والذي تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس، عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية إذ يبدأ الحفل في تمام السابعة مساءً داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

حفل ترانيم

ويُعقد يوم السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة، إضافة إلى حفل ختام السنة للشباب الأسقفي بالكنيسة.

من القرر أن يبدأ قداس عيد الميلاد يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر في تمام الثامنة مساءً، إذ يستقبل دكتور سامي فوزي، رئيس الأساقفة، كبار الزوار والمهنئين في تمام السابعة مساءً.

كما يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الإقليم، صلوات قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية بمدينة الإسكندرية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر فى تمام السابعة مساء، وتختتم الكنيسة احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم 31 من شهر ديسمبر.