رئيس الأسقفية يختتم مؤتمر «أيادي مرفوعة» بالكنيسة الأنجليكانية

اختتم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمرا نظمته لجنة الصلاة بعنوان "أيادي مرفوعة" إذ انعقد على مدار ثلاثة أيام بحضور ٦٠ فرد من الكنائس الأسقفية بمصر، وذلك بمنطقة العبور.

وفي عظته، تحدث رئيس الأساقفة عن أهمية الصوم والصلاة وأوضح أن الصوم هو قمع شهوات الجسد بغرض قضاء وقت أكثر مع الله للصلاة. كما قال: يريدنا الله أن نحول أعيننا عن الأمور العادية ومصدر الغذاء الجسدي اليومي من مأكل ومشرب وملبس إلى مصدر الغذاء الروحي الذي هو الله نفسه.

تضمن المؤتمر صلوات من أجل الإبروشية والكنائس والأوضاع في البلاد كما شمل تعليم عن الصلاة لتشجيع حركة الصلاة في الكنائس، والذي جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي انعقدت في الشهور السابقة.