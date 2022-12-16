افتتاح 16 مسجدا في 10 محافظات اليوم.. «صيانة وإنشاء جديد»

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد في بني سويف والفيوم

ففي محافظة بنى سويف، تم افتتاح مسجد الرحمن القبلي بقرية هربشنت بمركز ببا، ومسجد البصرية بعزبة البصرية بقرية دلاص بمركز ناصر، ومسجد الرحمن الغربي بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا، كما تم افتتاح مسجد الشهيد قصدي بقرية العركي بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وتم افتتاح مسجد الحاج عزت بقرية جبل دروة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، فضلاً عن افتتاح مسجد النور المحمدي بقرية المقراني بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد الكبير بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر، كما تم افتتاح مسجد عبد القوي غنيم بقرية لاصيفر بمركز دسوق، ومسجد عباد الرحمن بقرية الطيبة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد حسن البرنسي بقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى، كما تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة شفيع بجزيرة السعادة بمركز الزقازيق، ومسجد سلمى بقرية قنتير بمركز فاقوس، ومسجد الكبير بعزبة الشامي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

افتتاح مساجد بعد صيانتها

أما بالنسبة للمساجد التي تم صيانتها، فتم افتتاح مسجد الشاعر محمود أبو الوفا بقرية الديرس بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ومسجد الدفراوي بشارع التهريب بمحافظة مطروح، ومسجد التقوى العشر آلاف بقرية النوبارية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

يُشار إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى الآن، 459 مسجدًا، بينها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و87 مسجد صيانة.