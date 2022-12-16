دنيا سمير غانم تدعو لوالديها يوم الجمعة: هون علينا الفراق

تحرص الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في كل يوم جمعة، وشاركت جمهورها بمنشور خاص بهما عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة لوالديها عبر صفحتها وعلقت عليها: «اللهم ارحمهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين في جنتك وهون علينا فراقهم سمير غانم ودلال عبد العزيز».

إيمي سمير غانم: صورتهم بتخليني أعيط

يذكر أن شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم هى الأخرى كانت قد تذكرت والديها اليوم الجمعة بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الخاصة معبرة عن وجعها من فراقهم حيث قالت: «محتاجة ليهم اوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل وأتصور وأشوف ناس وأصحاب الحمد لله بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي».

دنيا سمير غانم في رمضان

على الجانب الآخر تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لخوض السباق الرمضاني المقبل بعمل درامى ينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة وجار الآن الوقوف على تفاصيله النهائية لانطلاق التصوير.