الفنانون يواسون إيمي سمير غانم بعد كلماتها المؤثرة عن والديها: ربنا يصبرك

تفاعل الفنانون بتأثر شديد مع المنشور الذي شاركته الفنانة إيمي سمير غانم عن افتقادها لوالديها بكلمات مؤثرة ومبكية عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

علقت الفنانة ميريهان حسين على منشور إيمي سمير غانم: «ربنا يصبرك يا رب آمين بحق صلاة الفجر دلوقتي وأول ساعة من نهار يوم الجمعة ربنا يصبر قلبك ويقويكي ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجمعنا بيهم في الفردوس الأعلى يارب.. كلنا ماشيين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام».

نهال عنبر وإيمي طلعت زكريا تدعمان إيمي سمير غانم

وحرصت الفنانة نهال عنبر على مواساة إيمي سمير غانم قائلة: «ربنا يرحمهم برحمته الواسعة ويغفر لهم»، وانضمت إليهما الفنانة إيمي طلعت زكريا التي كتبت: «ربنا يرحمهم ويسامحهم هما وبابا وأمواتنا جميعا يارب».

صورة إيمي سمير غانم

وكانت إيمي سمير غانم قد شاركت جمهورها بصورة لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز عبر صفحتها وعلقت عليها: «محتاجة ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل وأتصور وأشوف ناس وأصحاب الحمد لله بس بصراحة أرجع بليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي».