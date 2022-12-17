أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت استقرارًا ملحوظا في كافة المشتقات والأنواع، حيث حافظ سعر الأبيض والبلدي والحمراء عند نفس قيمته في الأسواق المحلية.

وبحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن هناك وفرة ملحوظة في المعروض من أنواع الدواجن وهو ما ساعد في استقرار الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفي السطور التالية نرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن وفق الشعبة والتي تشهد إقبالًا من جانب المواطنين.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

بلغ سعر كيلو لفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل في يد الجمهور بالأسواق بسعر تراوح بين 40 و41 جنيها.

أسعار الفراخ في الأسواق

ووفق جولة الأسواق الصباحية، سجلت مشتقات الفراخ التالي:

سعر الكبد والقوانص بين 45 و58 جنيهًا.

سعر شاورما الدجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيه.

سعر الأوراك بين 45 و50 جنيه للكيلو.

سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

كيلو الفراخ بين 46-47 جنيها.

كيلو الفراخ البلدي بين 52-55 للكيلو.

سعر البانيه نحو 100 جنيه.

سعر الصدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سعر الدجاجة وزن 2 كيلو بلغ نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.