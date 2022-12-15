أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الخميس 15-12-2022

تحافظ أسعار الدواجن بجميع أنواعها على استقرارها بالأسواق المصرية، وجميع مشتقاتها، وفقا لما كشف عنه عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ونستعرض من خلال السطور التالية، آخر ما استقرت عليه أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالأسواق المختلفة، ومشتقاتها التي تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة في ظل انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، مقارنة بـ«الحمراء» في الأسواق، وفقا لما قاله رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

سجل سعر كيلو الفراخ في المزرعة نحو 33 جنيها، ويبلغ سعرها بعد وصولها للمستهلك بين 40 و41 جنيها اليوم.

أسعار الفراخ في الأسواق الخميس

سعر كيلو الفراخ بين 46-47 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البانيه نحو 100 جنيه، صدور بالعظم الكيلو بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية الكيلو بين 70 و82 جنيهًا، دجاجة كاملة الكيلو نحو 85 جنيهًا، سعر الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

شاورما دجاج الكيلو بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، سعر الأجنحة الكيلو بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، الكبد والقوانص الكيلو بين 45 و58 جنيهًا، الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها، سعر الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات، شيش البانيه الكيلو بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا، تراوح سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.