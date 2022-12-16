أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم.. البلدي بـ52 جنيها للكيلو

تحافظ أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والحمراء على استقرارها في الأسواق المحلية، وبالتالي حافظت جميع مشتقات الفراخ أيضا على استقرارها، وذلك كما أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

وأشار «السيد» إلى أن توافر المعروض من جميع أنواع الدواجن في جميع الأسواق بالمحافظات حافظ كثيرا على أستقرار اسعارها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إلى أن استقرار أسعار الدواجن كان السبب فى إقبال المواطنين على شرائها بجميع مشتقاتها بشكل يومي.

لذا نرصد من خلال السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 16 ديسمبر بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن التي تشهد إقبالا من جانب المواطنين، حيث بلغ سعر الكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء في المزرعة لـ 33 جنيها، وسعرها بعد وصولها للمستهلك بالاسواق تراوح بين 40 و41 جنيها.

أسعار الفراخ في الأسواق

كيلو الفراخ بين 46-47 جنيها، وكيلوو الفراخ البلدي بين 52-55 للكيلو، البانيه نحو 100 جنيه، الصدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، بلغ سعر الدجاجة وزن 2 كيلو لنحو 85 جنيهًا، الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، الكبد والقوانص بين 45 و58 جنيهًا،شاورما الدجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيه، سعر الأوراك بين 45 و50 جنيه للكيلو ، الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات، شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا، الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.