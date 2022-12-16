أسعار الفراخ والبقوليات اليوم في أسواق محافظة السويس

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة السويس الأسعار الاسترشادية للفراخ والبقوليات في أسواق المحافظة، اليوم الجمعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتمع أمس الخميس بأعضاء ممثلي الغرفة التجارية والتموين ورؤساء الأحياء، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ومحاسبة من يتلاعب بقوت الشعب ويرفع أسعار السلع الغذائية من محتكري السلع من بعض التجار، وكلف بتوفيرالأرز بأسعار مناسبة للجميع بالتنسيق بين التموين مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إننا نصدر أسعارا استرشادية يومية لمنع أي تلاعب واحتكار أي سلعة، ويتم الإعلان عنها بشكل يومي.

أسعار الفراخ اليوم في السويس

وكشف رئيس الغرفة التجارية أن أسعار السلع جاءت كالتالي:

الفراخ البلدي من 58 إلى 60 جنيها للكيلو

الفراخ البيضاء من 43 إلى 45 جنيها للكيلو

فراخ بلدي فريش من 73 إلى 75 جنيها للكيلو

الفراخ البيضاء فريش من 55 إلى 58 جنيها

الفراخ المجمدة 75 جنيها

الفراخ البانيه من 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم في السويس

الفاصوليا البيضاء من 24 إلى 28 جنيها للكيلو

المكرونة «سايب» 14 جنيها للكيلو

الدقيق الفاخر من 12 إلى 15 جنيها للكيلو

زيت طعام 700 جرام 32 جنيها

أرز معبأ من 15 إلى 18 جنيها للكيلو

سكر معبأ 18 جنيها

عدس من 36 إلى 40 جنيها للكيلو

فول من 16 إلى 30 جنيها للكيلو

لوبيا من 28 إلى 30 جنيها للكيلو.