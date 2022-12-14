أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء.. تحافظ على استقرارها

حافظت الدواجن بأنواعها على استقرارها في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى مشتقاتها، وذلك كما صرح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفي التقرير التالي، نرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفقا لما قاله رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

بلغ سعر كيلو الفراخ في المزرعة نحو 33 جنيها، ويبلغ سعرها عند وصولها للمستهلك تتراوح بين 40 و41 جنيها اليوم.

أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء

سعر كيلو الفراخ اليوم في الأسواق بين 46-47 جنيها، كيلو البانيه نحو 100 جنيه.

صدور بالعظم الكيلو بين 82 و88 جنيهًا.

الأوراك المخلية الكيلو بين 70 و82 جنيهًا.

دجاجة كاملة الكيلو نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

شاورما دجاج الكيلو بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

سعر الأجنحة الكيلو بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص الكيلو بين 45 و58 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

سعر الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه الكيلو بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.