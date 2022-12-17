سعر كرتونة البيض في المنافذ اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

سجلت أسعار البيض اليوم السبت، استقرارًا ملحوظا بجميع أنواعه داخل منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في حين اختلفت مثيلاها في المحال التجارية الأخرى في المحافظات والأسواق المختلفة.

سعر كرتونة وطبق البيض اليوم

وشهد اليوم سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة 65 جنيهًا، وفي المحلات تأرجح سعره بين محل لآخر أو محافظة وأخرى إذ يصل ليد المستهلك بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

كرتونة البيض في منافذ الزراعة

واستقر سعر كرتونة البيض عند 85 جنيها بالنسبة للبيض الأحمر، والبيض الأبيض نحو 69 جنيها في جميع منافذ وزارة الزراعة سواء في القاهرة أو في الأقاليم والمدن المختلفة.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء

وعلى خطى البيض استقرت أسعار الفراخ ومشتقاتها بالأسواق المحلية، حيث شهد سعر الفراخ اليوم بين 46 - 47 جنيها، البانيه إلى نحو 100 جنيه، صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا، والدبابيس بين 60 و70 جنيهًا، الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

سعر شيش بانيه

ووصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، الكبد الصافي الكيلو 50 جينة، الكبد والقوانص الكيلو 45 جنيهًا، الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات، شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.