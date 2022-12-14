سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأربعاء في المزارع والمحال التجارية

نظرا لتوافر كبير بالنسبة للمعروض من البيض داخل المحال التجارية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة التموين، حافظت أسعار كرتونة وطبق البيض اليوم الأربعاء، على استقرارها، وفقا لما أعلن عنه رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأربعاء

جاءت سعر كرتونة البيض داخل المزرعة بـ65 جنيهًا، وجاءت في محال التجزئة بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، لكرتونة البيض التي تضم 30 بيضة.

سعر كرتونة البيض في منافذ الزراعة

طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85- 90 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جنيهًا، وبلغ طبق البيض الأبيض لـ 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

سعر كيلو الفراخ اليوم في الأسواق بين 46-47 جنيها، كيلو البانيه نحو 100 جنيه.

صدور بالعظم الكيلو بين 82 و88 جنيهًا.

الأوراك المخلية الكيلو بين 70 و82 جنيهًا.

دجاجة كاملة الكيلو نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

شاورما دجاج الكيلو بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

سعر الأجنحة الكيلو بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص الكيلو بين 45 و58 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

سعر الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه الكيلو بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.