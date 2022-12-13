سعر كرتونة البيض في منافذ الزراعة والمحال اليوم الثلاثاء

استطاعت الدواجن وجميع مشتقاتها أن تستحوذ على اهتمام جموع المواطنين بعد أن شهدت السلعة تذبذبا في الأسعار الفترة الماضية وتحديدا سعر طبق وكرتونة البيض اليوم.

وسجّلت مشتقات الثروة الداجنة، استقرارا ملحوظا، بداية من سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، وصولا إلى أسعار الدواجن في المحال التجارية ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية بالسلعة الغذائية.

وترصد «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق والمنافذ، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

«سعر طبق وكرتونة البيض اليوم وصل داخل المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا»، وذلك وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

سعر طبق وكرتونة البيض

وتصل قيمة طبق البيض الذي يحمل 30 بيضة لـ 67 جنيها في المزرعة بينما تصل في يد المستهلك في المحال التجارية بسعر 70 جنيها، تراوح سعر طبق وكرتونة البيض بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك.

واستقرت السلعة في منافذ وزارة الزراعة، إذ تراوح سعر طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها.

أما عن سعر البيض الأحمر في الزراعة فوصل سعر كرتونة البيض منه 70 جنيهًا، والبيض الأبيض لنحو 69 جنيها.

أسعار الفراخ بالمحال التجارية

وبشأن الدواجن فاستقرت أسعارها اليوم على خطى البيض اليوم، حيث تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا، وتراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

ووصل سعر الشيش البانيه بين 100 و120 جنيها، وتراوح سعر صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا، وتراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.