استقرار أسعار البيض في منافذ وزارتي التموين والزراعة

استقرت أسعار كرتونة وطبق البيض بجميع أنواعه في جميع منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في حين تأرجحت أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية الأخرى في المحافظات والأسواق المختلفة.

سعر كرتونة وطبق البيض اليوم

سعر طبق وكرتونة البيض، داخل المزرعة بـ65 جنيهًا، وفي محال التجزئة اختلف سعره بين محل واخر او محافظة واخري بين 70 و75 جنيهًا بالنسبة لل لمستهلك.

سعر كرتونة البيض في منافذ الزراعة

اما جميع منافذ وزارة الزراعة سواء فى القاهرة او فى الاقاليم والمدن المختلفة، فقد استقر سعر كرتونة البيض عند 85 جنيها بالنسبة للبيض الأحمر، والبيض الابيض نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء

سعرالفراخ اليوم بين 46 - 47 جنيها.

البانيه إلى نحو 100 جنيه.

صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

الكبد الصافي الكيلو 50 جينة.

الكبد والقوانص الكيلو 45 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو .

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.