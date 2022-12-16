مواعيد العمل في العيادات المسائية بمستشفى المنشاوي بطنطا

أعلن الدكتور محمد عبد الخالق سلام، مدير مستشفى المنشاوي العام في طنطا بالغربية، أنه سيدأ غدا السبت العمل بالفترة المسائية في العيادة التخصصية المميزة في المستشفى، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمير أنور، مدير العيادات التخصصية.

العيادات المسائية لمنع التكدس

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان سابق، أن العمل بمنظومة العيادات المسائية يأتي في إطار التوسع الدائم في الخدمات الطبية والتيسير على المرضى، مشيرًا إلى تحسين جودة الخدمات للجمهور في مختلف المستشفيات الحكومية.

وأكد وكيل الصحة أن تفعيل نظام العيادات المسائية بالمستشفيات في القطاعات المختلفة يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين بتوفير الخدمات الطبية بشكل متكامل ليلا ونهارا، وتخفيف الضغوط على الفترات الصباحية.

وأضاف «بلبل»، أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام في الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية.

مواعيد العمل في المستشفى المنشاوي العام

وقال مدير مستشفى المنشاوي إن العمل في العيادة المسائية التخصصية المميزة بالمستشفى يبدأ من يوم السبت من 5 مساء وحتى 8 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، ويتم الكشف بنفس مكان العيادات الصباحية وبأسعار زهيدة، وذلك لتفادي التكدس بين المرضى وخدمة أكبر عدد من المواطنين.