5 عيادات مسائية بمستشفيي العوضي والأنفوشي في الإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، إطلاق 5 عيادات مسائية جديدة في الإسكندرية بمستشفيي العوضي والأنفوشي، في إطار برنامج العيادات المسائية المتميزة الذى تنظمه مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك تفعيلا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبناء على توجيهات الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي.

وتمثلت تخصصات تلك العيادات وفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، في: «الحمل الحرج، الاضطرابات النفسية بعد الولادة، التغذية، أمراض القلب للأطفال وحديثي الولادة، طب أسنان الأطفال بدون ألم».

مواعيد العيادات المسائية في مستشفى صلاح العوضي

وأعلن الدكتور محمد سليمان، مدير مستشفى صلاح العوضي، بدء تشغيل 3 عيادات متميزة، مشيرا أنه سيتم زيادة عدد أيام العيادة وإضافة تخصصات دقيقة أخرى تباعا، بينما المواعيد الحالية على النحو التالي:

- عيادة الحمل الحرج مساء يوم الاحد من كل أسبوع، للدكتور أسامة عبد الحميد، اخصائى النسا والولادة و رئيس قسم النسا بمستشفى صلاح العوضى.

- عيادة الاضطرابات النفسية بعد الولادة مساء يوم السبت ، للدكتور أسامة عبد الحميد، اخصائى النسا والولادة و رئيس قسم النسا بمستشفى صلاح العوضى.

- عيادة التغذية مساء الاثنين من كل أسبوع للدكتورة سها محسن، أخصائية التغذية العلاجية.

مواعيد العيادات المسائية في مستشفى أطفال الانفوشي

وأعلنت الدكتورة إيناس جلال، مديرة مستشفى أطفال الأنفوشي، بدء تشغيل عيادتي أمراض القلب للأطفال وحديثي الولادة وطب أسنان الأطفال مرة أسبوعيا، على أن يتم زيادة عدد أيام العيادتين وإضافة تخصصات دقيقة أخرى تباعا، بينما تبرز مواعيدهم وفقاً للتالي:

- عيادة أمراض القلب للأطفال وحديثى الولادة للدكتورة نهى سعيد.

- عيادة طب أسنان الأطفال بدون ألم، للدكتورة سارة زهير، مساء يوم الإثنين من كل أسبوع.