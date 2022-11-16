عيادات مسائية متخصصة متميزة بمستشفيات الإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى الجمهورية العام عن بدء تشغيل العيادات المسائية المميزة بمستشفى الجمهورية العام، بمواعيد محددة لكل من عيادة الكلى والجلدية والأسنان وغيرها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية العيادات المتاحة ومواعيدها وفقا لبيان مستشفى الجمهورية العام حيث يتم تشغيل عيادة الكلى مساء الخميس من كل أسبوع، وعيادة إصابات الملاعب مساء الإثنين ، وعيادة الروماتويد وأمراض المناعة مساء الإثنين والأربعاء، وعيادة أسنان الأطفال مساء الأحد، وعيادة الجلدية مساء الإثنين أسبوعيا بمواعيد عمل كالتالي:

جلدية وأسنان ورومانويد عيادات مسائية بالإسكندرية

فتبدأ عيادة الجلدية العمل الاثنين من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 7 مساءا بالإضافة إلى توافر جهاز البلازما وحقن الميزوثيرابي وجلسات لتساقط الشعر، ونضارة البشرة وإزالة الهالات السوداء.

-وتبدأ عيادة أسنان الأطفال العمل يوم الأحد من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساءا وتتيح العيادة عمل حشوات للأسنان اللبنية تلبیسات وحافظ للمكان بعد الخلع الكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

-كما تبدأ عيادة الروماتويد وأمراض المناعة يوم الاثنين والأربعاء من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساءا .

-على أن تتواجد عيادة إصابات الملاعب يوم الاثنين من الساعة 4 حتى 7 مساءا.

خدمات طبية مسائية للمواطنين

وتأتى العيادات المسائية المميزة لتقديم خدمة طبية للمواطنين فى تخصصات دقيقة ومتميزة تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.