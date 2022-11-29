تشغيل عيادات مسائية بـ8 مستشفيات تابعة للصحة النفسية لعلاج الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تضمنت زيادة السعة الاستيعابية لأسرة علاج مرضى الإدمان بمستشفى أسيوط للصحة النفسية إلى 32 سريرا، في إطار اهتمام الدولة بمكافحة وعلاج الإدمان.

افتتاح وحدات للرعاية المتوسطة لمرضى الإدمان في 3 مستشفيات

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى افتتاح وحدات للرعاية المتوسطة لمرضى الإدمان في مستشفيات «العباسية والمطار والمعمورة»، استعدادا لتطبيق سياسات خفض الضرر بشكل متكامل داخل مستشفيات الأمانة.

وتابعت «منن»، بأنه جرى تشغيل عيادات مسائية بـ8 مستشفيات تابعة لأمانة الصحة النفسية، لتقديم خدمات علاج الإدمان، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

تقديم جلسات علاجية لتأهيل مرضى الإدمان ضمن «تعافي»

وأوضحت أنه جرى تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال برنامج «تعافي» عبر جلسات علاجية أثناء فترة تأهيل المرضى، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعدهم على التعافي.

وأشارت إلى أن برنامج «تعافي» يتضمن التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية دون مخدرات، مؤكدة توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة والتدريبية والتوعوية في مجال علاج الإدمان، بما يسهم في دمج المرضى في المجتمع بعد إتمام البرنامج العلاجي.

ولفتت إلى أن الأمانة تعمل على توفير الرعاية المجتمعية للمريض، والتي تتضمن خدمات التأهيل النفسي، وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني (العلاج بالعمل) والتأهيل البدني (العلاج بالرياضة).

ونوهت «منن»، بأن مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، كرمت 288 متعافيا خلال 3 أشهر على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.