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بروتوكول تعاون بين اتحاد كتاب مصر ومستشفى الكبد لتقديم خدمات طبية للأعضاء

كتب:

إلهام زيدان
02:08 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
الدكتور علاء عبد الهادي يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور جمال شيحة

الدكتور علاء عبد الهادي يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور جمال شيحة

وقّع الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون مع الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مستشفى الكبد المصري، بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك، أمس، لتقديم خدمات علاجية لأعضاء النقابة.

تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للكتاب والمفكرين

وأكد عبد الهادي أن هذا التعاقد يأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للكتاب والمبدعين أعضاء النقابة حيث يتم الكشف والعلاج بالعيادة الخارجية بتخفيض 80% والإقامة بالمستشفى وما يتصل بها من خدمات بتخفيض 50%.

إجراء الفحوص المعملية بنسبة تخفيض 50%

وأشار إلى إجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة بنسبة تخفيض 50%، بالإضافة إلى تقديم العلاج لعدد من الحالات الحرجة التي لا تسمح ظروفها المادية بتحمل نفقات العلاج، مشيرا إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات العلاجية للأعضاء على مستوى الجمهورية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

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