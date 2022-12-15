استعدادات معرض الكتاب 2023.. قبول 12 دارا في جناح اتحاد الناشرين

تواصل الهيئة العامة للكتاب استعداداتها للدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فاعلياته في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قبول جميع دور النشر المصرية

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريح لـ «الوطن»، إن اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2023 تواصل اجتماعاتها لتجهيز الدورة 54 من المعرض، وبخصوص الناشرين المصريين تم قبول جميع دور النشر المصرية التي تنطبق عليها الشروط الموجودة في كراسة الشروط، وتم إرسال رسائل لهذه الدور، وسيتم الإعلان عن مجمل الناشرين المصريين لاحقا.

جناح كبير للناشرين الجدد في معرض الكتاب

وأوضح «عبده»، أن دور النشر الجديدة خُصص لها جناحًا مجمعًا تحت اسم اتحاد الناشرين، والجناح بمساحة كبيرة تصل لـ 45 مترا مربعا، منوها بأنها مساحة كافية لاستيعاب دور النشر الصغيرة، وتم قبول الناشرين الذين تنطبق عليهم شروط المعرض، ويصل عدد المشاركين في الجناح لنحو 12 ناشرا.

وقال سعيد عبده، إن دار النشر الجديدة، هي الدار الحديثة نسبيا في إنشائها والتي ليس لديها كم كبير من الإصدارات، أو دار النشر التي لم تتمكن من استئجار مساحة منفردة وتم تخصيص جناح لها بقرار من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، دعما لصناعة النشر حتى يتمكن أكبر عدد من دور النشر من المشاركة، وسيتم توزيع سداد قيمة الجناح على المشاركين فيه.