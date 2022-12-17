محمد حماقي ومسلم نجوم حفلات اليوم

ينتظر الجمهور الحفلات الغنائية اليوم السبت، سواء داخل مصر أو خارجها، وسيشهد اليوم حفلين غنائيين للثنائي محمد حماقي ومسلم .

ويستعد الفنان محمد حماقي مساء اليوم لإحياء حفل غنائي كبير سيلتقي من خلاله بجمهوره في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حفل سيقيمه في مدينة أبو ظبي وذلك ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات».

مسلم في ساقية الصاوي

كما يستعد مساء اليوم الفنان مسلم لإحياء حفل غنائي داخل مصر على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك بمنطقة الزمالك وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «قلبي حبك جدًا» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاح كبير حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 17 مليون مشاهدة.

وأغنية قلبي حبك جدا تعاون فيها الفنان محمد حماقي مع الشاعر أمير طعيمه وألحان عمرو مصطفى.