التضامن: فيلم «أبواب مكة» يمثل مصر في مهرجان طنجة السينمائي الدولي

يمثل فيلم «أبواب مكة»، من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب في دورته الحادية عشرة، والتي تقام في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري.

أول رائدة ريفية

ويتناول الفيلم أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها مساعدة نساء قريتها في محافظة أسوان ومختلف المحافظات لتغيير المفاهيم الخاطئة، فنرى من خلال الفيلم سيدة مصرية من طراز خاص تخطت التحديات وصنعت من اسمها أيقونة في محافظة أسوان في مجال العمل الاجتماعي.

وحصد فيلم «أبواب مكة»، عددًا من الجوائز بينها جائزة أفضل فيلم بمهرجان رفايلو بأسبانيا، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان سينيفليا بباكستان، وأفضل فيلم ذو أثر بمهرجان أسوان لسينما المرأة 2022 ومنتظر مشاركته في العديد من المهرجانات.

مكتبة وثائقية

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها مكتبة وثائقية تضم ما يقرب 78 فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها، فضلا عن استخدام تلك الأفلام في الإعلام المجتمعي كأدوات حوار مع قادة الرأي والفكر، وحصدت العديد من تلك الأفلام العديد من جوائز المهرجانات التي شاركت فيها.