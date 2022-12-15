آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية في مديريات التضامن الاجتماعي

بدأ التقديم على مسابقة الأم المثالية، منذ عدة أيام، بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب المسابقة لمن يريد أن تفوز والدته بتلك المسابقة، حيث يمكن التقديم بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية، وفقا لما جاء في بيان وزارة التضامن الاجتماعي.

آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية سيكون 5 يناير المقبل 2023.

وفيما يلي نعرض أبرز الفئات التي يتم تكريمها في مسابقة الأم المثالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وفق تقرير صادر عنها.

الفئات المكرمة بمسابقة الأم المثالية

- الأم المثالية على مستوى المحافظات.

- أم من ذوي الإعاقة.

- أم بديلة.

- أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

- أم من مؤسسات الأطفال «كريمي النسب».

- أم لابن من ذوي الإعاقة تميز في إحدى المجالات مثل «الرياضية، الفن، والمجالات العلمية».

- أم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، ضمن المبادرة الرئاسية « حياة كريمة».

- رائدة اجتماعية متميزة.

-الأم البديلة بالأسرة الكافلة

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم لمسابقة الام المثالية، وهي أن يكون للأم قصة عطاء، ألا يقل سنها عن 50 عامًا، أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل، ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية بحد أقصى 5 أبناء.