«التضامن» توضح كيفية إطلاق مبادرة أو حملة لممارسة العمل الأهلي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أي مبادرة، تتكون من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو كليهما معًا، لإطلاقها أو تنفيذ حملة أو نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات، بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقًا لأحكام هذا القانون، على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد.

خطوات طلب تنفيذ مبادرة أو حملة

وأضافت التضامن، على الموقع الإلكترونى لمنظومة العمل الأهلي، أن خطوات طلب تنفيذ مبادرة أو حملة تتمثل فيما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للعمل الأهلي المرفق هنا، والتي يجري من خلالها، تقديم طلب بالموافقة على إصدار ترخيص للمبادرة، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة «13» من القانون رقم 149 لسنة 2019، والمادة «22» من اللائحة التنفيذية.

- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- فى حالة عدم التسجيل يتم التسجيل كمستخدم جديد من خلال ملء تلك البيانات «البريد الالكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور».

- اختيار شخص اعتباري أو طبيعي.

- كتابة الاسم.

- كتابة الوظيفة.

- اختيار الجنسية.

- كتابة رقم جواز السفر.

- تاريخ انتهاء جواز السفر.

- رقم التليفون/ الموبايل.

- العنوان.

- رقم الفاكس.

- صورة جواز السفر.

- الضغط على تسجيل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إطلاق المنظومة الإلكترونية لـ«العمل الأهلى»، لتحقيق التحول الرقمي «الميكنة والحوكمة الإلكترونية»، وتنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات، ومتابعة وتقييم أداء الموظفين، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها.