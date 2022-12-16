خبير لقناة «القاهرة الإخبارية»: فرط استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى الاحتيال

قال الدكتور أسامة الدسوقي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الاحتيال الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا، في النصب على مستخدمي الإنترنت بهدف سرقة أموالهم وبياناتهم الشخصية، لافتا إلى أن السرقة تحدث عنوة دون موافقة الطرف الآخر، ولكن الاحتيال يكون من خلال مخادعة الضحية.

زيادة استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى الاحتيال

وأوضح «صقر»، في مداخلة عبر الـ«فيديو كونفرانس»، لبرنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه مع زيادة استخدام التكنولوجيا تزيد طرق الاحتيال وتتنوع، وخاصة المواقع الإلكترونية التي تستخدم كروت الشخص البنكية وكروت السداد، حيث تنقل تلك المواقع البيانات، وفي حال تمكن المحتال من الدخول لقاعدة بيانات الموقع فيمكنه بعد ذلك استخدام البيانات المالية للشراء من أماكن مختلفة عبر الإنترنت وسداد فواتير.

طرح منتجات وهمية

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن بعض المحتالين يتصلون بالضحايا للحصول على الرقم الثنائي ومن ثم سرقة رصيد الحساب، أو طرح منتجات وهمية بسعر منخفض جدا يجذب المستهلكين وفور وضع البيانات يتم سحب الرصيد وعدم تسليم السلع، لافتا إلى أن المحتالين يستخدمون التكنولوجيا لتحقيق المكاسب من أجل الكم وليس المبلغ، فيمكنهم سرقة دولار واحد من عدد مليون مواطن بدلا من سرقة مليون دولار من مواطن واحد.