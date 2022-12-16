قناة القاهرة الإخبارية.. تغطية استثنائية للانتخابات البرلمانية التونسية  

تغطية إعلامية استثنائية قدمتها قناة «القاهرة الإخبارية»، لفعاليات الانتخابات التونسية، التي تجري في الدوائر الانتخابية الخارجية حاليا، ورصدت خلالها المسار التشريعي الذي وصل لمحطته الأخيرة باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع في الخارج لمدة 3 أيام، لاختيار أعضاء مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد.

الهيئة العليا ستعلن النتائج الأولية بعد يوم من الاقتراع

ورصدت القاهرة الإخبارية فعاليات الانتخابات من خلال فريق المراسلين في محيط الدوائر الانتخابية الخارجية وداخل الأراضي التونسية، والذي أكد أن الهيئة العليا ستعلن النتائج الأولية بعد يوم من الاقتراع، في ظل ضعف نسبة المشاركة خلال الفترة الصباحية في لجان الاقتراع الخارجية والتي وصلت إلى 100 ناخب ومن المتوقع أن ترتفع اليوم وغد، ويرجع الخبراء السبب في ضعف الإقبال إلى أن يومي الخميس والجمعة هما أيام عمل في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا.

الانتخابات تجري في الخارج بدائرة فرنسا وإيطاليا

وأوضح مراسلو فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات تجري في الخارج بدائرة فرنسا 2 و3 وإيطاليا، بمرشح وحيد لكل دائرة انتخابية بما يعني أن المرشحين الثلاثة فازوا بمقاعدهم الانتخابية، وأن تونس اعتادت أن يكون الاقبال ضعيفا على الدوائر الخارجية، ولكن من المتوقع أن تكون هذه المرحلة هي الأضعف بسبب القانون الانتخابي وعدم مشاركة الأحزاب في الحملات الدعائية.