قناة القاهرة الإخبارية: 1058 مرشحا في انتخابات «برلمان تونس» بينهم 120 امرأة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية حالة الانتخابات، التي تجرى في تونس، ورصدت المسار التشريعي الذي وصل لمحطته الأخيرة باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع في الخارج لمدة 3 أيام؛ لاختيار أعضاء مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وفي الداخل ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع السبت المقبل لمدة يوم واحد في انتخابات يتنافس فيها 1058 مرشحا على 161 مقعدا بينهم 120 امرأة.

قانون الانتخابات الجديد

وبين تقرير «القاهرة الإخبارية» أنّ الانتخابات التشريعية التونسية تجرى في إطار قانون الانتخابات الجديد، الذي نص على إلغاء القوائم الحزبية واعتماد نظام الاقتراع الفردي لمراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والأخذ ف الاعتبار الكثافة السكانية، حيث يمثل النائب مايقرب من 72 ألف مواطن، والقانون الجديد نص على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في جولة واحدة أو جولتين عند الضرورة في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، بالإضافة لتقليص المقاعد في مجلس النواب من 217 إلى 161 مقعدا، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ161 دائرة.

موعد إعلان النتائج الأولية

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية في الفترة بين 18 و 20 ديسمبر الحالي وتعلن النتائج النهائية في 19 يناير المقبل بعد الانتهاء من النظر يف الطعون، لتختتم بذلك مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي.