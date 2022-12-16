أسعار أغلى منتجات ومواد بالعالم.. بينها الكافيار الإيراني والزعفران

هناك العديد من الأشياء حول العالم تعرف بأنها مرتفعة الثمن، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة أو لقيمتها أو لارتفاع مكوناتها أو ندرتها، مثل الألماس أو الذهب.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار أغلى المنتجات والمواد بالعالم، وفقا لما ذكره موقع msn مايكروسوفت، حيث قدم بعض المواد بأسعار تقريبية بالدولار الأمريكي.

أسعار أغلى المواد بالعالم

1- الروديوم

يساوي 172.050 دولار لكل جرام أو 5.550 دولار لكل أونصة.

وهو عنصر كيميائي في الجدول الدوري، ورمزه Rh وهو من مجموعة البلاتين، ويستخدم الروديوم بشكل أساسي في الأجهزة المخصصة لتنقية وتنظيف انبعاثات السيارات.

2- البلاتين: يساوي 28 دولارا لكل جرام.

البلاتين هو عنصر كيميائي موجود في الطبيعة وهو في الواقع أكثر ندرةً من الذهب بنحو 30 مرةً.

3- البلوتونيوم: يساوي 4000 دولار لكل جرام.

البلوتونيوم ‏هو معدن عالي الكثافة، مشعٌّ وسام، وتُستَخدم طاقته لصناعة القنابل النووية ويستخدم في إنتاج الطاقة في بعض المفاعلات النووية.

4- بيانيت: يساوي 60 ألف دولار لكل قيراط.

بيانيت هو معدن نادر جداً من معادن البورات، وهو واحد من أندر الأحجار الكريمة في العالم، ولونه قد يتراوح بين الوردي والأحمر واللون البني.

5- البريل الأحمر: يساوي 10.000 دولار لكل قيراط

هو حجز كريم نادر واكثر ندرة من الألماس.

6- التريتيوم تساوي 30000 دولار لكل جرام

التريتيوم يحتوي على بروتون واثنين من النيوترونات، وقد يستخدم في استخراج الطاقة النووية بواسطة الاندماج النووي، ويبلغ وزنه ثلاثة أضعاف وزن الهيدروجين العادي.

7- الألماس - يساوي 4،500-6000 دولار لكل 1.0 قيراط

8- عنصر الكاليفورنيوم المشع: يساوي 27 مليون دولار لكل جرام

عنصر الكاليفورنيوم أحد عناصر ما وراء اليورانيوم القليلة التي لها تطبيقات عملية. تستغل معظم هذه التطبيقات خاصية بعض نظائر الكاليفورنيوم لإصدار النيوترونات واستخدام المفاعل النووية.

9- بوكمينستر فوليرين يساوي 250 مليون دولار لكل جرام

بوكمينستر فوليرين، هو جزيء فوليرين له الصيغة C60، وله بنية جزيئية متكوّرة تشبه الكرة المستخدمة في لعبة كرة القدم، يوتم استخدامه في مجال البحث العلمي.

10- الذهب: يساوي 47.75 دولار لكل جرام أو 1،485 دولار للأوقية

11- الكافيار الإيراني يساوي 30 دولارا لكل جرام

هو الأندر والأغلى في العالم وهو عبارة عن مبايض أو بطارخ بعض الأنواع من أسماك الحفش التي تعيش في بحر قزوين بوفرة قبالة الشواطئ الإيرانية.

12- الزعفران: يساوي 8 دولارات لكل جرام

هو صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة للطعام.