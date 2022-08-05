لماذا يفضل المصريون الذهب عن الألماس في الشبكة؟.. 5 أسباب أهمها القيمة

يفضل غالبية الشعب المصري شراء شبكة مصنوعة من الذهب عن الألماس، وليس ذلك لعوامل اقتصادية تتعلق بالدخل أو المقدرة المالية للأسر فقط، ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالمجوهرات المصنوعة من الماس، فرغم غلاء ثمنه إلًا أنَّه لا يزال لا يتناسب مع الذوق السائد في مصر.

لماذا يفضل شراء الشبكة من الذهب وليس الألماس؟

كشف تقرير صادر عن «جولد بيليون»، المختصة في تداول أسعار الذهب أنَّه عند اختيار شبكة العروس تتجه أغلب الفتيات في مصر لتفضيل المشغولات الذهبية عن الألماس على الرغم من القيمة الاجتماعية للأخير، وذلك لـ 5 أسباب:

1. قطع الألماس معرضة للغش أكثر من الذهب

أوضحت «جولد بيليون» في تقريرها، أنَّه يمكن غش قطع الحلي المرصعة بـ الألماس بصورة أكبر من المصنوعة من الذهب، وبالتالي إذا لم يكن هناك خبير في صناعة المجوهرات وموثوق منه فلا داعي لشراء الألماس.

كما نصح التقرير بضرورة التأكد من استلام شهادة موثقة تتضمن مواصفات قطعة الألماسة من المراكز العالمية المعروفة، عند الشراء وقبل إتمام عملية البيع.

2. سهولة التحقق من جودة جرامات الذهب بمجرد النظر

وفقاً للتقرير، لست بحاجة لاصطحاب خبير عند شراء جرامات الذهب، فيكفي بمجرد النظر التحقق من الدمغة والشراء من المتاجر ومحلات الصاغة الموثوقة واحرص دائمًا على الشراء بفاتورة مختومة.

وتابع، «كلما زاد عيار الذهب في قطعة الحلي، كلما كانت أكثر صلابة ولونها يميل إلى الأصفر البراق لانخفاض نسبة النحاس في السبيكة المصنوع منها المشغولات».

3. جرام الذهب مخزن جيد للقيمة.. ولا يفقد جزء كبير من سعره عند البيع

عند بيع جرامات الذهب يتم خصم سعر المصنعية من وزن قطع الحلي، لكن لا يمكن بأي حال خصم ثمن الجرامات نفسها مهما كانت المشغولات قديمة، وذلك بخلاف الحلي المصنوعة من الألماس والتي تفقد الكثير من قيمتها عند البيع.

4. أقل من نصف قيراط من الألماس.. لا تشتري في هذه الحالة

أوصت «جولد بيليون» الراغبين في امتلاك قطعة حلي من الألماس أن يزيد وزنها على نصف القيراط، لأنه دون هذا الوزن لن يكون من حقهم مطالبة الصائغ بشهادة تضمن بيعها بنفس السعر عند الحاجة لذلك.

وتابعت، «الذهب يصلح للزينة والاستثمار، أما الألماس ففي الغالب يصلح للزينة فقط رغم ثمنه الباهظ».

5. سعر جرامات الذهب يتحدد يوميا ويسهل بيعه في أي وقت

هناك بورصات عالمية للذهب، وبالتالي فسعر الجرام معرض للارتفاع والانخفاض، ما يضمن سهولة البيع والشراء، فدائما هناك مٌشترِ وطلب مرتفع على الذهب.

أما الألماس فعند الرغبة في بيعه ستتعرض لخسارة كبيرة تصل إلى 3/4 ثمنه على الأقل، مع تقيدك بالمحل الذي قمت بالشراء منه في الغالب.