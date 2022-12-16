استقرار أسعار النفط لخام غرب تكساس عند 76 دولارا للبرميل

استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 76 دولارًا للبرميل، اليوم، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع بارتفاع أكثر من 7%، إذ فاقت التوقعات الصعودية لأسواق النفط المخاوف بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات والركود العالمي المحتمل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ أسعار النفط قد ترتفع العام المقبل مع تعافي الصين من تراجع الطلب الناجم عن فيروس كوفيد ومع ضغط أحدث العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية.

تراجع تدفقات النفط الروسي إلى آسيا

كانت هناك مؤشرات على أنّ تدفقات النفط الروسي إلى آسيا آخذة في الانخفاض بعد عقوبات مجموعة السبع التي استهدفت عائدات موسكو البترولية، وفقا لما قالته بلومبرج، كما أدى التفاؤل بشأن إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين حيث قامت السلطات بسرعة بتفكيك قيود Covid الصارمة إلى رفع توقعات الطلب، في غضون ذلك، يظل المستثمرون حذرين بشأن تصاعد مخاطر حدوث ركود عالمي حيث يبدو أن البنوك المركزية الرئيسية مستعدة لمواصلة رفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم إلى مستويات مستدامة.

الركود في الولايات المتحدة

وزادت الضغوط على الأسعار من المخاوف بشأن الركود الذي يلوح في الأفق بالولايات المتحدة، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى أن أسعار الفائدة سترتفع لفترة أطول، ومع ذلك، فإنّ التفاؤل المتزايد بشأن انتعاش الطلب وقلة الإمدادات قد وفر للمستثمرين بعض الراحة.

وعرضت وكالة الطاقة الدولية توقعات صعودية إلى حد ما للأسواق في العام المقبل، مستشهدة بإعادة فتح الاقتصاد الصيني وتشديد أقل عدوانية من البنوك المركزية الرئيسية كعوامل حاسمة للنمو والطلب على الوقود.

على صعيد العرض، قررت أوبك+ التمسك بسياستها الحالية لخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا من نوفمبر حتى عام 2023.