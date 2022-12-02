مستثمرو السياحة: انتعاش الحركة الوافدة لمدن البحر الأحمر في الشتاء.. وألمانيا في المقدمة

قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن فنادق مرسى علم تستقبل حاليا سياحا أوروبيين من كبار السن وأصحاب المهن الحرة الذين فضَّلوا قضاء فصل الشتاء الجاري بالمدن السياحية المصرية بسبب حالة الطقس بأوروبا حاليا في ظل نقص إمدادات الطاقة بالعديد من الدول الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مدة إقامة العديد من هؤلاء السياح تبلغ نحو 3 أشهر.

نسب إشغال فنادق مرسى علم حاليا 70%

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق مرسى علم حاليا تبلغ نحو 70%، لافتا إلى أن تلك النسبة سترتفع بشكل كبير خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، وذلك بسبب إجازات أعياد الكريسماس والتي يفضل العديد من السياح الأوروبيين قضاءها بمصر، موضحا أن كل فنادق مرسى علم جاهزة لاستقبال أي أعداد من السائحين خلال الفترة المقبلة.

111 رحلة سياحية يستقبلها مطار مرسى علم الأسبوع المقبل

وأشار إلى أن مطار مرسى علم سيستقبل الأسبوع المقبل نحو 111 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن غالبية تلك الرحلات من دول ألمانيا والتشيك وهولندا والمجر، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمدن البحر الأحمر السياحية مثل الغردقة ومرسى علم.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أنه لا توجد أي حجوزات من روسيا لمرسى علم حاليا، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن السياح الروس سيتوافدون على زيارة مصر وبخاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وكان محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن ألمانيا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح لمصر خلال العام الجارى، كما أوضح أن مدينة الغردقة كانت أكثر المدن السياحية المصرية التي زارها الألمان خلال عام 2022.