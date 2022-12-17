مدير الرقابة بوزارة السياحة: المطاعم تبيع الوجبات بأسعار أقل من المعتمدة

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام العديد من المطاعم بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة.

وأضاف «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المطاعم السياحية تبيع الوجبات الغذائية بأقل من الأسعار المعتمدة من الوزارة، رغبة منها في عدم خسارة الرواد القادمين إليها، لاسيما مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

لا يجوز للمطاعم البيع بأسعار أعلى من المعتمدة

وأشار إلى أنه في حال رغبة أي منشأة البيع بأسعار أعلى يجب عليها إخطار وزارة السياحة حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي، ولكن يجوز لها البيع بأسعار أقل.

مطاعم جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

وكشف أن العام المقبل سيشهد انضمام أعداد جديدة من المطاعم إلى المنظومة السياحية بعد مخاطبة الوزارة للحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن الوزارة عاينت 300 مطعم تقدم للحصول على الرخصة، حصل منها 165 مطعما على الرخصة، ليصل بذلك عدد المطاعم السياحية إلى 1400 منشأة.