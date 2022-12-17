«غرفة الذهب»: السعر الحالي غير عادل.. وسينخفض مع فتح باب الاستيراد

تسعى بعض الشركات والأفراد والبنوك لشراء الذهب، للحفاظ على قيمة رؤوس الأموال، لتحقيق مزيد من الاستقرار، لأن المعدن الأصفر يعتبر على مر العصور مخزنا آمنا للقيمة في جميع الظروف الاقتصادية.

ويرى المهندس رفيق عباس رئيس غرفة المعادن الثمينة السابق باتحاد الصناعات وعضوها الحالي، أن السعر الحالي للذهب غير عادل، وسيكون السعر عادلًا إذا تم فتح الباب لاستيراد الذهب وتعويض الكميات التي جرى شراؤها من مصر، فسعر الذهب مرتبط بأكثر من عنصر كسعر صرف الدولار وسعر الذهب العالمي والعرض والطلب.

وأضاف «عباس» في حواره مع الـ«الوطن»، أنَّ للذهب ميزة وأفضلية عن غيرة من الاستثمارات الأخرى فيمكن التخلص منه بسهولة وبشكل أسرع واسترداد رأس المال، فالسعر معروف للجميع على عكس الأنواع الأخرى من الاستثمارات كالعقارات على سبيل المثال يتم الانتظار لحين وجود مشترٍ.

بداية...هل السعر الحالي عادل؟

بالتأكيد السعر الحالي للذهب غير عادل، وسيكون السعر عادلًا إذا تم فتح باب الاستيراد وتعويض الكميات التي جرى شراؤها من مصر، فـ سعر الذهب مرتبط بأكثر من عنصر كسعر صرف الدولار وسعر الذهب العالمي والعرض والطلب.

متى يهبط سعر الذهب؟

لا يمكن تحديد موعد الانخفاض ولكن سينخفض سعر الذهب إذا توفرت سيولة دولارية أو إذا انخفض سعر الدولار، كما أن للعرض والطلب دور كبير في ظل عدم استيراد الذهب من الخارج، وكل ما كان الطلب أكثر من العرض كلما ارتفع السعر والعكس فالعرض والطلب عامل رئيسي في تحديد السعر.

هل الوقت الآن مناسبًا للشراء أم للبيع؟

لا يمكن لأي شخص أن يحدد الوقت المناسب للشراء والوقت المناسب للبيع، لأن السعر مرتبط بعاملين مهمين، وهم سعر البورصة وسعر الدولار في مصر، والعاملين لا يمكن توقعهم بالإضافة للعرض والطلب.

أيهما أفضل الاستثمار في شراء السبائك أم الجنيهات أم الذهب القديم؟

في رأي الذهب القديم غير مضمون علي عكس السبائك والجنيهات، ومع ذلك لا يوجد قطاع في مصر لا توجد به نسبة غش، فيجب الشراء من الأماكن المضمونة والمحلات الموثوق بها، مع الحرص علي أخذ فاتورة بالشراء سواء كانت سبيكة أو جنيه، ويمكن للمواطن العادي تحديد ما إذا كان الذهب سليم أو مغشوش عن طريق الذهاب لمصلحة الدمغة وعمل كشف علية مجاناً.

ما الميزة التي تعطي الذهب أفضلية عن غيرة من الاستثمارات الأخرى؟

الذي يعطي للذهب ميزة وأفضلية عن غيرة من الاستثمارات الأخرى، فيمكن التخلص منه بسهولة وبشكل أسرع واسترداد رأس المال، فالسعر معروف للجميع على عكس الأنواع الأخرى من الاستثمارات كالعقارات علي سبيل المثال يتم الانتظار لحين وجود مشترٍ.

بما تنصح المواطن عند الشراء؟

يجب أن يشتري من المحلات ذات السمعة الطيبة، بالإضافة للتأكد من الفاتورة.

ختاماً.. ما هي توقعاتك للفترة القادمة؟

لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لأن السعر مرتبط بسعر البورصة والدولار في مصر ولا يمكن التوقع بهما.