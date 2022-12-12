غرفة السياحة: 170 ألف مصري أدوا مناسك العمرة منذ أكتوبر الماضي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة منذ بداية الموسم في أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 170 ألف معتمر، ما يشير إلى الإقبال الجيد من المصريين لتأدية العمرة.

إقبال المواطنين على السفر لتأدية العمرة

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ إقبال المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة تباين خلال هذه الفترة، ففي الوقت الذي كان الإقبال فيه مرتفعا خلال أكتوبر الماضي، انخفضت قليلا خلال شهر نوفمبر، واستمر الحال خلال الأيام العشر الأولى من ديسمبر الحالي.

وأكد أنّ نسب إقبال المواطنين على السفر إلى العمرة ستستمر بمعدلاتها الحالية حتى منتصف يناير المقبل، على أن تشهد زيادة كبيرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية موسم العمرة في أبريل المقبل، موضحا أنّ العديد من شركات السياحة أعلنت مواعيد رحلاتها خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

لا شكاوى بموسم العمرة حتى الآن

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أنّه منذ انطلاق أولى رحلات العمرة يوم 5 أكتوبر الماضي، لم يتم تسجيل أي شكاوى بشأن تنظيم الشركات للرحلات، لافتا إلى أنّ الرحلات تسير بسهولة ويسر ودون مشكلات، كما أنّ البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في انتظام رحلات العمرة وضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنصب.

وأجرت غرفة شركات السياحة، استبيانا بين شركات السياحة عن رؤيتها للخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال فترة الذروة، بأشهر رجب وشعبان ورمضان، حيث حددت الغرفة الخميس الماضي، كآخر موعد لإرسال آراء الشركات حتى يتسنى لها إرسالها إلى وزارة السياحة لتضعها في الاعتبار عند وضع الخطة التشغيلية لتلك الأشهر.