شركات السياحة: لا مشكلات في موسم العمرة الحالي ونستعد لـ«رجب»

قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ اليوم هو آخرموعد لإرسال شركات السياحة المنظمة للعمرة رؤيتها للخطة التشغيلية، خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان إلى غرفة شركات السياحة، وإلى وزارة السياحة والآثار حتى يتم تحديد آلية العمل خلال تلك الأشهر.

وأضاف إلى أنّ غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ترى أن تحديد كوتة عددية لتأشيرات العمرة، خلال تلك الأشهر، سيكون مناسبا جدا للطاقة الاستيعابية للنقل الجوي، خلال رجب وشعبان ورمضان.

وأكد لـ«الوطن»، أنّ موسم العمرة ومنذ بدايته لم يشهد أي مشكلات حتى الآن، لافتا إلى أنّ المعتمرين المصريين لم يتقدموا بأي شكاوى ضد شركات السياحة المنظمة للبرامج، متابعا: «رغم تعدد تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية والتي تسمح بأداء مناسك العمرة فإن أعداد المعتمرين الذين سافروا للعمرة عبر البوابة المصرية للعمرة منذ بدء الرحلات في 5 أكتوبر الماضي وحتى اليوم جيدا للغاية».

إقبال السفر للعمرة خلال الشهر الجاري

وأوضح أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري لا يزال متوسطًا بالرغم من قيام شركات السياحة بتثبيت أسعار برامج العمرة على الرغم من الزيادات الأخيرة، لافتا إلى أنّ أعداد المسافرين للعمرة سيبدأ في الارتفاع الشهر المقبل.

عمرة شهر رجب

وأشار إلى أنّ شركات السياحة بدأت حاليا في التسويق لبرنامج عمرة شهر رجب، مؤكدا أنّ هناك إقبال كبير من المواطنين على السفر للعمرة خلال رجب لاسيما وأنه يتزامن مع اجازات منتصف العام، موضحا أن آلاف المواطنين حجزوا برامج عمرة رجب من الآن.

وكان محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ عدد المعتمرين المصريين خلال الشهرين الماضيين بلغ نحو 150 ألف معتمر.