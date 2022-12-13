شروط ترخيص محل بيع الألبان ومنتجاته وفق قانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الاشتراطات الخاصة بترخيص محل بيع الألبان ومنتجاته، حيث لا بد من توافر عدة اشتراطات وهي كالتالي..

- يجب تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء أو الأسطح الملامسة الغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم على الجدران والأسقف.

- أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل ..

-يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

- تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تريد عن -5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن - 18 مئوية.

مظلة حماية

- يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأمكان المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام معلق من الخراطيم

- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم

- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أىلون أو طعم أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

- يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية.

سلامة المنتج

- توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة المحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ).

- يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر ثلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أي شكل من اشكال التغطية المناسبة

- المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشاة يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.