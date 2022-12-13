قانون المحال العامة.. 23 نشاطا تجاريا تشترط تعيين مدير للحصول على الترخيص

حدد قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، المنشورين في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ رسميا، يوم الأحد الماضي، 23 نشاط تجاريا يستوجب تعيين مدير مسؤول، مع وضع بعض الاشتراطات الواجب توافرها في المدير.

شملت قائمة الأنشطة التجارية، التي تستوجب تعيين مديرا، من أجل الحصول على تراخيص المحلات والاشتراطات الواجب توافرها فيها، وفق قانون المحال الجديد، سلسلة من المجالات المتنوعة، إذ لم تقتصر على مهنة أو أنشطة بعينها.

أنشطة تتطلب تعيين مدير مسؤول

تتضمن القانون 23 نشاطا تجاريا، يتوجب أن يضم هيكلها الإداري مدير مسؤول، منها:

- محل بيع المواد التموينية، التي لا تتطلب شروط خاصة للتداول والحفظ.

- هايبر ماركت.

- الأفران والمخابز بكل أنواعها.

- المقاهي والكافيهات وما شابه.

- محل بيع الكيروسين.

- الفنادق واللوكاندة نوم والبنسيونات وما شابه.

- ساحات مدن الملاهي.

- محل جيم رياضي، سواء للرجال أو السيدات.

- ملاعب الخيول.

- بيوتي سنتر.

- حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة.

- محلات وورش تصميم وطباعة الأكلشيهات «أختام».

- محلات بيع الأسلحة والذخائر.

- الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة، وما يماثلها.

شروط تعيين المدير في قانون المحال العامة

وفق قانون المحال العامة الجديد، هناك بعض الشروط الواجب توافرها في تعيين مدير مسؤول:

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يزيد العمر عن 21 عاما.

- بالنسبة للذكور تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية.

- في حالة تعيين مدير أجنبي، يجب أن تقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لها، عن سوابقه أو بحسن سلوكه.

- في حالة كان الطالب هيئة أو شركة، فيجب أن يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات إنشائها، ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون، والحصول على تصريح عمل من وزارة القوى العاملة في مصر.