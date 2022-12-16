إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، مما نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم تحويلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية الزاوية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية الزاوية دائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الزاوية استخدم فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة وفرض كردون أمني بالمنطقة.