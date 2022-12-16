التعليم تعلن تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة «الثانوية العامة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة «الثانوية العامة» على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وتأتي طريقة تنفيذ المسابقة كالتالي:

أولا: على مستوى الإدارات التعليمية

- يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة وذلك خلال الفترة من 25/12/2022 حتى 29/12/2022 ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية.

ثانيا: على مستوى المديريات التعليمية

- يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية وذلك خلال الفترة من 2 يناير 2023 حتى 5 من نفس الشهر، ويتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع.

ثالثا: تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات

القطاع الأول:

ويشمل مديريات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية) وموعد التصفية من ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م إلى ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م. بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م

القطاع الثانى:

ويشمل مديريات ( الإسكندرية - مرسي مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط) وموعد التنفيذ من 14 فبراير 2023 حتى 19 من نفس الشهر بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير.

القطاع الثالث:

ويشمل مديريات (الدقهلية - الإسماعيلية - بور سعيد - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء). وموعد التنفيذ 19 فبراير 2023 حتى 21 من نفس الشهر بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق ١٩/ ٢/ ٢٠٢٣م.

القطاع الرابع:

ويشمل مديريات (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الفيوم - الوادى الجديد) وموعد التنفيذ من 21 فبراير حتى 23 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير.

القطاع الخامس:

ويشمل مديريات (قنا - الأقصر- أسوان - سوهاج - البحر الأحمر ). وموعد التنفيذ من 26 فبرابر حتى 28 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة على أن يتم استقبال الفرق مساء يوم الأحد الموافق 26 فبراير.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن التصفية النهائية في اليوم الأول يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير استقبال الفرق المشاركة مساءا وتتم التصفية النهائية على مدة يومين يشمل اليوم الأول الأربعاء الموافق 1 مارس اللغة العربية - الرياضيات - الكيمياء - التاريخ - علم النفس والاجتماع - اتحادات طلابية، ويشمل اليوم الثانى الموافق الأربعاء ٢/ ٣/ ٢٠٢٣م اللغة الانجليزية - الفيزياء - الأحياء- الجيولوجيا وعلوم البيئة - الفلسفة والمنطق - الجغرافيا، واليوم الثالث الموافق الخميس ٣/ ٣/ ٢٠٢٣م الحفل الختامى وتوزيع الجوائز .