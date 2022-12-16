الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح وبرودة وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر باردا في أول الليل وآخره مع نشاط لحركة الرياح مع تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لعدة محافظات، وغيوم جزئية وحذرت الأرصاد المواطنين أثناء القيادة على الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشهد القاهرة والجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا مائل إلى البرودة أول الليل وآخره، مع تكون شبورة مائية وحركة رياح.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» يكون مائل إلى البرودة ليلا دافئ نهارا مع وجود غيوم وشبورة.

طقس غدا السبت في المحافظات

ويشهد طقس غدا السبت في محافظات «بورسعيد، ورفح، وسط سيناء»، تكون الشبورة والغيوم الجزئية، على أن يكون بارد ليلاً دافئ نهارا مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح .

وجاء طقس محافظة البحر الأحمر لطيف ليلا مائل إلى الحرارة نهارا مشمس، ويشهد طقس محافظات شمال الصعيد «المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم»، طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر بارد ليلاً حار نهارا مع تكون الشبورة وطقس مشمس.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد «قنا، الأقصر، أسوان»، مائل إلى البرودة في الصباح حار نهارا بارد ليلاً.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا السبت جاءت كالآتي:.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة، والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا، تكون معتدلة تتراوح ارتفاعها «1.5: 1»، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة تتراوح ما بين«2: 1.5» ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.