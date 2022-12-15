الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. مائل للبرودة ورياح

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مع نشاط للرياح وغيوم جزئية ويكون مشمس باقي ساعات النهار، مائل إلى البرودة آخر الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشير توقعات الأرصاد الجوية أن تشهد محافظات القاهرة والجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهاراً مائلا إلى البرودة في أول الليل وآخره ومشمس مع نشاط لحركة الرياح .

طقس غدا الجمعة

فيما تشهد محافظات «مطروح، الإسكندرية، السلوم، الحمام، البحيرة، دمياط»، طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهاراً مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية، فيما جاء طقس غدا الجمعة في محافظات «بورسعيد، رفح، وسط سيناء» مائل إلى البرودة ليلا مائل إلى البرودة نهارا مع تكون الغيوم.

وفيما يتعلق بمحافظات «البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، قنا»، تشهد طقسا لطيفا في الصباح الباكر، على أن يكون مشمس حار نهارا لطيف ليلا.

وجاء تشهد محافظات شمال الصعيد «سوهاج، بني سويف، المنيا الفيوم» طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا، مشمس.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الجمعة جاءت كالآتي

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.