الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: شبورة وغيوم ومائل للبرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، حالة الطقس في المحافظات، ليتوقع الخبراء تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح مع غيوم جزئية وطقس مائل إلى البرودة ليلا، ومعتدل الحرارة نهارا على بعض المحافظات مشمس أحيانا، وسط تحذيرات بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشير توقعات الأرصاد بأن يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة في أول الليل مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية، في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية.

طقس غدا الخميس في المحافظات

وعن طقس غدا الخميس في محافظات «مطروح، السلوم، العملين، الحمام، الاسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط»، توقعت الهيئة أن يكون الطقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع وجود الغيوم والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا

ويكون طقس غدا في محافظات «بورسعيد، رفح، ووسط سيناء»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا مع وجود شبورة مائية وغيوم جزئية، وفيما يتعلق بطقس البحر الأحمر غدا يكون لطيف في الصباح حار نهارا بارد ليلا مع تكون الشبورة وطقس مشمس.

فيما جاء طقس محافظات «الفيوم، المنيا، سوهاج ، بني سويف»، مائل إلى البرودة ليلا حار نهارا بارد في أول الليل مع تكون الشبورة ويكون مشمس باقي ساعات النهار.

فيما جاء طقس محافظات «أسوان، الأقصر، قنا»، مائل إلى البرودة ليلا حار نهارا مشمس باقي ساعات النهار.

درجات الحرارة في المحافظات

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة، والصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

حركة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة حيث يتراوح ارتفاعها ما بين «2: 1.5»، وتكون شمالية غربية

وعن أمواج البحر المتوسط تكون خفيفة ويصل ارتفاع الموج من «1: 5» وتكون شمالية غربية